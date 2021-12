Obra na rua Voluntários da Pátria, trecho 1, é concluída nesta terça-feira (28)

A prefeitura de Porto Alegre concluiu, nesta terça-feira (28),, mais um dos serviços remanescentes da lista de intervenções previstas para a Copa do Mundo de 2014. A intervenção, retomada em setembro deste ano, estava paralisada há cinco anos por problemas contratuais e dívidas com a empresa executora. Com a finalização dos serviços, o trecho da via agora está duplicado, asfaltado, com calçada para os pedestres e ampla sinalização. Os serviços realizados, desde a retomada, representavam 5% do total da intervenção e ocorreram entre a rua da Conceição e a rua Pelotas, próximo à rua Ramiro Barcelos. As obras, que iniciaram nas proximidades do Viaduto da Conceição, foram realizadas por 785 metros até a frente de onde funcionava anteriormente a Secretaria de Segurança Pública do Estado. Neles, foram investidos R$ 600 mil do total da obra, que é de R$ 12,3 milhões.