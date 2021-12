Projeto Tampinha Legal encerra 2021 com números recordes em sua história

O ano de 2021 para o Tampinha Legal encerra com números recordes e de grande contribuição para a economia circular. O programa repassou mais de R$ 1,6 milhão em recursos destinados às entidades assistenciais participantes, como ONG's e Casas de Acolhimento, com a arrecadação de 790 toneladas de tampinhas. Além do repasse econômico, o projeto alcançou outro número importante para o meio ambiente, pois, com as coletas, foi evitada a emissão de mais de 1,1 milhão de toneladas de dióxido de carbono (CO2) no planeta. Com os recursos obtidos através do Tampinha Legal, as entidades assistenciais podem adquirir materiais e equipamentos, bem como realizar melhorias em suas sedes.