'Good Riddance Day' se despede de 2021 na Times Square

A praça mais famosa de Nova York foi palco do 15 º evento anual Good Riddance Day, que serve para dizer adeus a tudo aquilo que se quer esquecer sobre o ano que passou. O evento permite que as pessoas escrevam em um papel e queimem quaisquer memórias desagradáveis, infelizes e indesejadas em um incinerador posicionado na Times Square. Na foto, um homem queima uma mensagem sobre como se livrar da Covid-19. Jonathan Bennett, co-apresentador da celebração da véspera de Ano Novo da Times Square, foi quem conduziu o evento que contou com uma gaiola para queimaduras ao ar livre e papel disponibilizado para o público registrar suas memórias ruins no local antes que Bennett as jogasse no incinerador. Neste ano, pessoas de todo o mundo também foram incentivadas a participar virtualmente, compartilhando com antecedência as memórias que queriam queimar no Good Riddance Day.