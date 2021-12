Investimento em cirurgia robótica marca o ano de 2021 na Santa Casa de Porto Alegre

O ano de 2021 foi intenso para o Instituto de Cirurgia Robótica Helda Gerdau Johannpetter da Santa Casa de Misericórdia de Porto Alegre. Inaugurado em maio com a realização de uma cirurgia bariátrica revisional (foto), o serviço começou com cinco cirurgiões capacitados. Após cinco meses de trabalho e já com 35 cirurgiões capacitados, realizou a centésima cirurgia. De acordo com o coordenador do Centro de Formação em Cirurgia Robótica da instituição, André Vicente Bigolin, entre as principais especialidades do Instituto está a urologia, para o tratamento do câncer de próstata. Além de procedimentos com o uso da nova tecnologia, o Centro de Formação recebeu em julho a acreditação do Colégio Brasileiro de Cirurgiões para realizar a capacitação em cirurgia robótica, o que permite um aumento de 300% no número de médicos habilitados no RS ainda no primeiro ano.