Mais de 50 raias e tubarões são encontrados mortos em praia no litoral de São Paulo

Um total de 55 raias, três tubarões neonatos martelo e uma mobula foram encontrados mortos na quinta-feira (23), na praia de Tanigwa, em Peruibe, litoral de São Paulo. Os animais foram recolhidos por uma equipe do Instituto Biopesca e as carcaças apresentavam marcas de interação com rede de pesca. “Muito provavelmente, esses animais foram capturados por redes de pesca de arrasto de praia”, comenta Rodrigo Valle, coordenador geral do Instituto Biopesca. De acordo com Rodrigo, a pesca de arrasto de praia é autorizada, mas desde que executada como técnica artesanal, ou seja, com limitação de horário e local e sem utilização de motores para puxar as redes. Muitas vezes, as raias são comercializadas. Segundo o biólogo Italo Bini, a maioria das raias pertence à espécie Rhinoptera bonasus (raia ticonha) e algumas tiveram o seu ferrão cortado. As marcas sugerem que o corte foi feito com algum tipo de lâmina.