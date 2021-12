Natal da Criança Feliz é atração em Belém Novo

No último domingo (26), a Praça Central de Belém Novo, em Porto Alegre, contou com uma atração especial para as crianças, com a realização da festa Natal da Criança Feliz. O evento foi organizado pelo Grupo Amigos do Aço e contou com a participação das secretarias municipais de Governança Local e Coordenação Política (Smgov), através da Subprefeitura Extremo-Sul, da Cultura e de Serviços Urbanos (Smsurb), por meio do Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) e apoio da Prefeitura. Na oportunidade, a ação levou atrações como cama elástica (foto) e infláveis às crianças da comunidade e realizou a doação de brinquedos. Entre as atrações culturais, o destaque foi para a apresentação da Banda Municipal de Porto Alegre. Para manter o local limpo, uma equipe com 27 garis e servidores, com o auxílio de um caminhão coletor, realizou a limpeza antes, durante e após a confraternização.