Tratador entrega presentes natalinos aos animais do Gramadozoo

O Papai Noel visitou os animais do Gramadozoo na manhã de sexta-feira (24). Em atividade ocupacional temática de Natal, o tratador Tallys Mateus Eckert Müller trocou o uniforme pelas roupas vermelhas e distribuiu os enriquecimentos ambientais. Nas ilhas das fêmeas de macaco-aranha, ele chegou de barco e foi recebido com certa desconfiança. Sem fazer cerimônias, as macacas abriram os pacotes de presente com banana, cenoura, pepino, ração e folhas verdes. Quem também não demorou para atacar os pacotes foram as onças-pintadas. Após a saída do Papai Noel, os felinos foram soltos. “Quanto mais tempo os animais passam envolvidos com os presentes, tentando abrir as embalagens para pegar os petiscos, mais a atividade atinge o seu objetivo de evitar o estresse em cativeiro”, explica o veterinário Thomas Poulton.