Pacientes e funcionários recebem visita do Papai Noel no HPS

Pacientes e funcionários do Hospital de Pronto Socorro de Porto Alegre foram surpreendidos nesta véspera de Natal (24) com a visita do Papai Noel às unidades de atendimento. O bom velhinho levou alegria a crianças e adultos internados nas enfermarias, UTIs e no setor de emergência do hospital, ao som de melodias no violino. Pelos corredores, se ouviram canções como Noite Feliz, Jingle Bells, Papai Noel e Jesus, e Alegria dos Homens, executadas pelos voluntários Maria Stringhini e Jesse James Stringhini. Entre as homenagens, na quinta-feira (23), quem levou um repertório descontraído a funcionários e pacientes com a interpretação de músicas do rock brasileiro, como Legião Urbana e Lulu Santos foi a banda Supertrack.