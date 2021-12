Projeto Pescar da Procempa forma 12 jovens

O Projeto Pescar formou na terça-feira (21) 12 jovens na edição de 2021 na parceria com a Companhia de Processamento de Dados de Porto Alegre (Procempa). O projeto é dirigido a jovens com renda familiar de até meio salário-mínimo por pessoa interessados em se preparar para o mercado de trabalho. São aceitos no curso, que é ofertado de maneira gratuita, jovens de 16 a 19 anos, que tenham Ensino Médio completo ou em andamento, ou a partir do 7º ano do Ensino Fundamental, sem experiências sistemáticas no mercado formal de trabalho e que não tenham concluído ou estejam cursando algum tipo de curso técnico ou profissionalizante. Nas redes sociais, a Procempa agradeceu aos voluntários, "que partilharam de seu tempo e conhecimento com essa turma" e aos familiares dos jovens. A Procempa é a primeira empresa pública municipal brasileira a aderir ao projeto em parceria com a Fundação Projeto Pescar.