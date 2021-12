Médica se veste de princesa para primeiro dia de vacinação infantil contra Covid-19 na França

A França começou a vacinar crianças de 5 a 11 anos contra a Covid-19 nesta quarta-feira (22). Para incentivar a vacinação dos pequenos, uma médica se fantasiou de princesa (foto) para preparar e aplicar o imunizante na cidade de Estrasburgo. A vacina utilizada no país é a da Pfizer/BioNTech - a mesma aprovada pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) no Brasil, mas que aguarda uma ação do governo para começar a ser aplicada. A França está investindo na vacinação como tentativa de combater uma nova onda de casos devido à variante Ômicron. O ministro da Saúde francês, Olivier Véran, afirmou, em entrevista à BFM TV, que o país pode chegar aos mais de 100 mil casos diários da Covid-19 até o fim de dezembro. Véran revelou que a nova variante é responsável por 20% das novas infeções na França, uma prevalência que será "provavelmente de 30 ou 35%" na região de Paris.