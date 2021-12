Conflito entre aldeias indígenas deixa 13 mortos na Guatemala

Um confronto por terras entre duas aldeias indígenas da Guatemala deixou 13 mortos, incluindo mulheres, três crianças e um policial, informou a polícia no último sábado (18). O ataque levou o presidente do país, Alejandro Giammattei, a decretar, na segunda-feira (20), um estado de sítio por 30 dias - restringindo direitos constitucionais como as manifestações e o uso de armas nas duas comunidades indígenas. Ainda na segunda, manifestantes e familiares velaram as vítimas, e os caixões permaneceram durante horas enfileirados em meio a um altar (foto). Nesta terça-feira (21), centenas de indígenas do município de Santa Catarina Ixtahuacán fecharam uma rodovia exigindo uma solução para o conflito com o município vizinho, Nahualá. Santa Catarina Ixtahuacán e Nahualá mantêm um conflito que já se estende por mais de um século pelos limites entre ambos os munícipios, uma disputa que já resultou em diversos episódios de violência.