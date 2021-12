Multidão lota as ruas de Santiago e vive dia de festa após eleição de Boric no Chile

Gabriel Boric venceu, neste domingo (19), as eleições no Chile , tornando-se o mais jovem presidente do país, com apenas 35 anos

O ex-líder estudantil. Antes mesmo do final das apurações que consagrariam a vitória do esquerdista diante do opositor José Antonio Kast, as ruas da região central de Santiago começaram a ficar cheias com os apoiadores de Boric (foto), tão logo as primeiras parciais da apuração presidencial chilena mostravam larga vantagem do candidato esquerdista. Entre os locais ocupados pelos apoiadores, esteve a praça Baquedano, também conhecida como Praça Dignidade. Durante a tarde e noite, ocupantes caminharam pelas avenidas do centro, próximo ao palco onde o presidente eleito faria o primeiro discurso. O ex-líder estudantil que conquistou mais de 55% dos votos assume a presidência em 11 de março de 2022.