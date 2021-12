Brechocão de Natal é neste domingo na Redenção

O Brechocão especial de Natal, organizado pelo Gabinete da Causa Animal, ocorre neste domingo (19), no Parque Farroupilha, até às 16h, entre o Parquinho da Redenção e o Auditório Araújo Vianna. Protetores e entidades voltadas ao bem-estar animal, cadastradas pela Prefeitura de Porto Alegre, estarão comercializando objetos de decoração, roupas, sapatos e artigos pet usados. As vendas contribuem com os gastos de alimentação, albergagem e atendimento clínico-veterinário aos animais. Esta será a 13ª edição do Brechocão de 2021. Para participar do evento, o protetor ou entidade protetora deverá estar habilitado como expositor do evento Brechocão, credenciado no Edital em vigor, que tem prazo de 12 meses, no período compreendido entre 1º de novembro de 2021 a 31 de outubro de 2022. São oferecidas 30 vagas para expositores no evento Brechocão. Os recursos obtidos a partir da venda dos artigos no brechó auxiliam os protetores e entidades no custeio de despesas com animais sob sua responsabilidade.