Mais operações estreiam em complexo em shopping no Quarto Distrito

Aos poucos, o novo complexo (assista ao vídeo) de lazer, gastronomia, eventos e varejo vai surgindo no DC Shopping no Quarto Distrito, em Porto Alegre. Até agora estão abertas seis operações, entre bares, cafés, doces e sorvetes. É o chamado softing open do Mercado Paralelo, que reúne pool de investidores ligados ao setor. As operações que abriram esta semana são a Gianlucca Zaffari Gelateria e o The Tube Cookies. Já estavam funcionando o Boteco do Complex, o Pueblo Casa Mexicana, o Lazca Pizzaria e o Startt & Brothers Café, este último já ocupava o espaço, mas fez uma remodelação. O Mercado Paralelo deve abrir com tudo em janeiro. A área coberta, onde tem lounge, balcão com 30 torneiras para servir cervejas artesanais, cozinha para chefs e a mesa rotativa (projetada por arquitetas - foto, à direita) também está pronta. Um dos sócios Eduardo Mallmann diz que a inauguração oficial será em 20 de janeiro.