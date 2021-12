Praça da Alfândega, em Porto Alegre, recebe decoração natalina

A Praça da Alfândega, no Centro Histórico de Porto Alegre, está no clima para o Natal. Foram instalados dois quilômetros de mangueiras de luzes de LED, uma árvore natalina de 7,5 metros de altura e três metros de diâmetro e outras decorações na tradicional praça. A iniciativa faz parte do Natal dos Encantos promovido pela prefeitura da Capital, e contou com o apoio da Câmara dos Dirigentes Lojistas (CDL) e do Sindilojas POA. Conforme divulgado pelo poder municipal, o objetivo dos organizadores com a ação foi o de dar um charme e colorido especial à praça que é símbolo da cidade. “O Natal é um momento de comunhão, de solidariedade e de reflexão. Agradeço aos parceiros que se uniram à prefeitura para deixar o Centro Histórico mais bonito, permitindo que o porto-alegrense vivencie o clima natalino”, disse o prefeito Sebastião Melo na entrega dos enfeites nesta sexta-feira (17). A decoração ficará ativa na praça até o final do ano.