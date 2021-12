Crianças de creche de Porto Alegre recebem presentes de Natal da Guarda Municipal e Susepe

Uma ação conjunta entre a Guarda Municipal e a Superintendência dos Serviços Penitenciários (Susepe) nesta sexta-feira (17) alegrou o Natal dos alunos da creche Pingo de Mel, do bairro Agronomia da Capital. De forma voluntária, os agentes de segurança arrecadaram e distribuíram brinquedos para as crianças e para a instituição de ensino. Coube ao Papai Noel distribuir bonecas, bolas, joguinhos e sacolé para os pequenos. Na "pele" do bom velhinho, o guarda Jorge Borges destacou: “é muito gratificante fazer parte da Guarda Municipal e realizar uma ação social tão bonita quanto essa ao lado da Susepe. Foi um gesto singelo que trouxe muito carinho e felicidade para as crianças da Pingo de Mel”. Cada criança recebeu um brinquedo. Além disso, foram doados jogos de dominó, quebra-cabeças, memória, panelinhas, boliche, cavalinhos e heróis para a creche.