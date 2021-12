Maior complexo privado de saúde do Litoral Norte tem suas obras concluídas

As obras do Hospital e Centro Clínico Litoral Norte (foto), projeto construído pela D1 Empreendimentos, foram finalizadas. Após 3 anos do seu lançamento, o maior complexo privado de saúde da região será entregue ainda em dezembro de 2021 para os compradores e locatários iniciarem suas obras de instalação. O novo hospital promete trazer maior qualidade de vida, conforto e saúde para quem mora em Xangri-lá, Capão da Canoa, Torres, Osório, Tramandaí e cidades próximas. No total, serão 70 consultórios e clínicas médicas no Centro Clínico, Centro hospitalar com serviços de Pronto atendimento, Centro de Diagnóstico por imagem, Centro cirúrgico, Laboratório de análises clínicas, farmácia, Hemodiálise, Hemodinâmica, Endoscopia, Quimioterapia e internação. Após a entrega oficial da obra, as datas de início do funcionamento de cada operação - sejam consultórios, clínicas, pronto atendimento e demais - ficarão por conta de cada um dos seus operadores.