Lewis Hamilton é condecorado Cavaleiro da Rainha pelo Príncipe Charles

Agora Sir Lewis Hamilton, o piloto foi nomeado Cavaleiro da Rainha, a mais alta honraria da coroa britânica, pelo Príncipe Charles, no Castelo de Winsdor, nesta quarta-feira (15). O britânico foi acompanhado pela mãe, Carmen Larbalestier (foto), em cerimônia ocorrida na terça-feira (14). Aos 36 anos, Hamilton foi anunciado na lista divulgada pelo Palácio de Buckingham em dezembro de 2020, logo após se tornar heptacampeão mundial e igualar o recorde de títulos do alemão Michael Schumacher. Ele ainda se firmou como figura relevante também fora do esporte, se destacando na luta contra o racismo e injustiças sociais. Hamilton se torna o quarto piloto de Fórmula 1 a receber a honraria. Os pilotos Sir Jackie Stewart, Sir Stirling Moss e Sir Jack Brabham foram agraciados anteriormente com o título.