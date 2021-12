Audiência Pública debate papel dos Povos indígenas na formação da cultura brasileira

A Comissão de Legislação Participativa da Câmara dos Deputados (CLP) promoveu, nesta terça-feira (14), uma audiência pública para debater o papel dos povos indígenas na formação da cultura brasileira (foto). O debate foi proposto pelo deputado Waldenor Pereira (PT/BA), presidente da CLP. De acordo com o Censo 2010, o Brasil tem 896,9 mil indígenas, com 305 povos diferentes e 274 línguas. Para representar os povos, participaram da audiência representantes na cultura indígena de diversas localidades do País, entre eles Célia Tupinambá, professora e artista do povo indígena Tupinambá da Bahia, Isabel Semani, do povo Tucano do Amazonas, os deputados Joênia Wapichana (Rede/RR), José Ricardo (PT/AM), Marcon (PT/RS), Erika Kokay (PT/DF), Dário Kopenawa Yanimami, da Associação do povo Indígena Yanomami e outras lideranças indígenas.