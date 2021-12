Uganda: Tensão entre oposição e governo se intensifica com eleições locais

O clima entre apoiadores do partido de oposição National Unity Platform (NUP) e a polícia de Uganda se inflamou nesta terça-feira (14). A oposição atirava artefatos contra a corporação (foto), que tentava dispersá-la antes da campanha final de Harriet Nakwedde do NUP para eleição complementar de presidente local do distrito de Kayunga. O assento ficou vago após a morte de Ffefeeka Serubogo Muhammad do NUP, que foi encontrado pendurado em uma árvore em junho deste ano. Também nesta terça, o líder da oposição, Bobi Wine, afirmou que sua residência foi cercada por policiais e que seu guarda de segurança e jardineiro foram "violentamente presos e espancados", e acusa o presidente Yoweri Museveni de colocá-lo "em prisão domiciliar". Wine e Museveni se enfrentaram nas eleições presidenciais em janeiro, que foi marcada por violência e baixa participação. Há 35 anos no poder, Museveni foi eleito para o sexto mandato de cinco anos.