Filhotes de aves silvestres e gambá são resgatados em Gramado

Três filhotes de tiribas-de-testas-vermelhas (foto) e sete filhotes de andorinhões-do-temporal foram resgatados por agentes da Secretaria do Meio Ambiente de Gramado neste final de semana. As aves silvestres haviam caído de seus ninhos e foram encontradas no bairro Carahá, após moradores presenciarem o momento da queda e acionarem os servidores depois de verificarem que os pais não haviam retornado. As aves foram levadas à sede da secretaria para os primeiros cuidados e alimentação e, posteriormente, serão encaminhadas ao Secretaria do Meio Ambiente e Infraestrutura do Estado (Sema/RS), em Porto Alegre, onde ficarão até estarem aptas para serem reintroduzidas na natureza. Além dos pássaros, um morador localizou um filhote de gambá-de-orelha-branca abandonado, que também foi recolhido por agentes da secretaria.