Colisão entre Prisma e Caminhão Boiadeiro na BR 290 deixa quatro mortos

Por volta das 6h15 desta terça-feira (14), no km 477 da BR 290 em Rosário do Sul, ocorreu uma colisão frontal envolvendo um Prisma da Prefeitura de Uruguaiana e um caminhão boiadeiro Scania de Marau, que se encontrava sem carga. Dos cinco ocupantes do carro, três homens morreram no local e duas mulheres foram conduzidas em estado grave para o hospital, onde uma delas morreu. O motorista do caminhão viajava sozinho e não se feriu. Segundo informações da prefeitura de Uruguaiana, um caminhão teria invadido a pista do veículo da Secretaria Municipal de Saúde. O Serviço de Tratamento Fora Domicílio está fazendo contato com as famílias das vítimas para mais informações e auxílio. Após o acidente, o trânsito local opera em meia pista para atendimento da PRF (foto).