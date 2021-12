O primeiro-ministro britânico Boris Johnson visitou o centro de vacinação de Stowe, na região central de Londres nesta segunda-feira (13). Aos presentes, Johnson fez um alerta sobre uma iminente "onda" dee apresentou uma meta de vacinar todos os maiores de 18 anos com uma dose de reforço até o fim de dezembro. Nesta segunda, o primeiro-ministro anunciou que. Este é o primeiro caso conhecido de morte pela Ômicron no mundo. Durante o anúncio, Johnson ainda enfatizou a gravidade da situação e fez um apelo pela vacinação. "Acho que a ideia de que esta é de alguma forma uma versão mais branda do vírus, acho que é algo que precisamos deixar de lado e apenas reconhecer o ritmo com que ele acelera pela população. Portanto, a melhor coisa que podemos fazer é obter nossos reforços", disse o primeiro-ministro.