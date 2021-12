Dmae monitora situação de gosto e odor de terra na água de Porto Alegre

Após reclamações de moradores em relação ao mau cheiro e gosto da água de Porto Alegre, o Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae) informa que está monitorando a situação. Em nota divulgada no site da prefeitura, o Dmae aponta que o gosto de terra na água é característico de períodos quentes, com poucas chuvas ou precipitações irregulares. De acordo com a diretora de Tratamento e Meio Ambiente, Joicineli Fagundes Becker, essa alteração de gosto e odor não oferece riscos à saúde. “A água tratada pelo Dmae é segura para consumo, sendo realizadas diariamente mais de 750 análises para controle de qualidade”. Até o momento, as análises realizadas não demonstraram a presença dos organismos responsáveis por floração na captação, que tradicionalmente causam essas alterações. “O Dmae segue monitorando suas captações de água bruta e a qualidade do Lago Guaíba em vários pontos", afirma no texto o diretor-geral do Dmae, Alexandre Garcia.