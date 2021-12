Harnaaz Saandhu, representante da Índia, é eleita Miss Universo 2021

A indiana Harnaaz Sandhu, 21, conquistou na noite deste domingo (12) o título de Miss Universo 2021. A modelo tornou-se a terceira representante de seu país a realizar o feito, quebrando um jejum de 21 anos desde a última eleita. Em segundo lugar no concurso, que foi sediado na cidade de Eilat, em Israel, ficou a miss Paraguai, Nadia Ferreira, 22, e, em terceiro, a miss África do Sul, Lalela Mswane, 24. A Miss Brasil, Teresa Santos, 23, não entrou no grupo das 16 semifinalistas, sendo a primeira vez em um período de 10 anos que a representante brasileira fica de fora do primeiro corte. Natural da cidade de Chandigarh, Harnaaz recebeu a coroa das mãos da mexicana Andrea Meza, 27. Após o título, a indiana, que era uma das principais apostas dos especialistas, recebeu os cumprimentos das demais colegas de concurso (foto).