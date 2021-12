Tornados atingem vários estados norte-americanos e deixam pelo menos 70 mortos

Uma série de tornados atingiu o sudeste dos Estados Unidos entre a noite de sexta-feira (10) e a madrugada deste sábado (11) causando destruição e várias mortes. No estado de Kentucky, uma fábrica de velas foi totalmente destruída (foto) na cidade de Mayfield deixando mais de 70 mortos, segundo as informações das autoridades locais. Em Edwardsville, no Illionois, um depósito da Amazon foi destruído com inúmeras mortes, de acordo com os relatos iniciais. As equipes de resgate ainda trabalham em busca de sobreviventes nos locais atingidos. Segundo uma autoridade, a cidade de Mayfield foi o “marco zero” da tempestade e se transformou em um cenário de grande destruição. O presidente dos EUA, Joe Biden, conversou neste sábado com os governadores de Illinois, Arkansas, Kentucky, Missouri e Tennessee, estados atingidos pelos tornados, e ofereceu condolências pelas vidas perdidas.