Jornalistas Dmitri Muratov e Maria Ressa recebem prêmio Nobel da Paz

O jornalista russo Dmitri Muratov (60) e a jornalista filipina Maria Ressa (58) receberam, nesta sexta-feira (10), o Prêmio Nobel da Paz de 2021 em Oslo, na Noruega. A. No discurso de premiação, os dois se dirigiram ao mundo com alertas sobre ameaças às democracias e pedidos de uma renovação do compromisso com valores democráticos. Muratov chegou a pedir "um minuto de silêncio" em respeito aos repórteres mortos por fazerem seus trabalhos. "Fiquemos de pé e honremos com um minuto de silêncio os nossos colegas jornalistas (...) que deram a vida por essa profissão", disse. Já Ressa, criticou as empresas de mídias sociais, apontando seu papel na crise democrática sentida ao redor do mundo. "Essas empresas americanas que controlam nosso ecossistema de informação global são tendenciosas contra os fatos, tendenciosas contra os jornalistas", afirmou.