Restaurante Popular da Zona Norte serve almoço para população em situação de vulnerabilidade

O almoço para os moradores em situação de vulnerabilidade do Bairro Rubem Berta está garantido desde a última quinta-feira (9). Isso, porquePrato Alegre (foto) do Eixo Baltazar, no bairro Rubem Berta, em Porto Alegre. O local será aberto diariamente a partir das 12h e oferecerá 100 refeições gratuitas por dia no almoço a pessoas em situação de rua ou alta vulnerabilidade social. Com o novo espaço, passam agora serão oferecidas 4,4 mil almoços por semana, sendo 800 diários e 400 aos finais de semana, nos restaurantes Prato Alegre da Capital. O local terá administração da Organização da Sociedade Civil (OSC), por meio da Associação Beith Shalom, selecionada em chamamento público e que administra os restaurantes de Centro, Cruzeiro e Lomba do Pinheiro. Este é o quinto restaurante popular da capital.