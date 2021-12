Primeiro-ministro da Índia presta homenagem a mortos em acidente de helicóptero

Nesta quinta-feira (9), o primeiro-ministro indiano, Narendra Modi, presta sua homenagem diante dos caixões dos 13 mortos em um acidente de helicóptero no dia anterior (foto). Entre eles, estava o Chefe do Estado-Maior da Defesa da Índia, Gen Bipin Rawat. A Força Aérea do país confirmou o acidente em rede social. “Um helicóptero IAF Mi-17V5, com o chefe de Estado Maior, o general Bipin Rawat, teve um acidente perto de Coonoor, no estado de Tamil Nadu. Um inquérito foi aberto para determinar a causa do acidente”, disse o comunicado. Bipin Rawat foi o primeiro comandante do Estado-Maior da Índia, cargo criado em 2019. O helicóptero russo modelo Mi-17, envolvido no acidente, é usado por exércitos de todo o mundo, mas sofreu diversos acidentes nos últimos anos. O mais recente havia sido quando 14 pessoas morreram na queda de um aparelho deste modelo do exército do Azerbaijão.