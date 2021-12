Guarda e Defesa Civil realizam curso de pilotagem de drone no Anfiteatro Pôr-do-Sol

O curso de capacitação para operação de drones, oferecido e organizado pela Secretaria Municipal de Segurança de Porto Alegre (SMSEG), foi concluído nesta quarta-feira (8). O encerramento do curso contou com atividades práticas no Anfiteatro Pôr-do-Sol. O instrutor do treinamento e coordenador adjunto da Defesa Civil municipal, Fabrício Gonçalves, utilizou as dependências do local para montar um exercício que simulava localização de pessoas. “Hoje o pessoal pode treinar e entender mais da mecânica desse equipamento tão importante para o serviço de observação aérea. Se estivéssemos um uma situação real, os agentes adentrariam os locais com total segurança, através dos mecanismos do drone", destacou o instrutor. As aulas foram voltadas para prática de atividades de segurança pública e ações de Defesa Civil, e contou com a participação de agentes da Guarda Municipal e Defesa Civil e dois militares da Polícia do Exército.