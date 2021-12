Campanha orienta skatistas da Orla sobre equipamentos de proteção

A primeira-dama de Porto Alegre, Valéria Leopoldino, juntamente de seu gabinete, participou de uma ação voltada para a conscientização sobre o uso de equipamentos de proteção pelos skatistas da Orla do Guaíba na última terça-feira (7). A mobilização ocorre em virtude da alta no número de lesionados que chegam ao Hospital de Pronto Socorro (HPS) de Porto Alegre, após acidentes e quedas na nova pista. Durante a ação (foto), foram distribuídos adesivos para conscientizar os skatistas sobre a importância do uso de capacetes e outros objetos de proteção. A campanha "Skate na veia, capacete na cabeça" iniciou no final de outubro, antes mesmo da abertura da nova pista de skate no trecho 3 da Orla, considerada a maior da América Latina, com ações nas redes sociais para orientar os skatistas sobre o capacete de segurança. A campanha faz parte do movimento solidário Poa que Cuida.