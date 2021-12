Congresso chileno aprova projeto de lei que permite casamento homoafetivo

O palácio presidencial de La Moneda, em Santiago, no Chile, foi iluminado com as cores da bandeira LGBT+ (foto) após a aprovação de um projeto de lei que legaliza o casamento entre pessoas do mesmo sexo. O texto foi aprovado no Congresso chileno na terça-feira (7). Agora, o projeto deve passar pela sanção do presidente Sebastián Piñera, que já anunciou seu apoio à aprovação do tema. O texto concede aos casais do mesmo sexo os mesmos deveres e direitos que os casamentos heterossexuais têm sob a lei chilena, inclusive a adoção de filhos. A iniciativa tem 63% do apoio popular, segundo pesquisa da Ipsos realizada em junho passado. Com a aprovação, o Chile se tornará o nono país das Américas a legalizar o casamento homoafetivo, depois de Canadá, Estados Unidos, Costa Rica, Equador, Colômbia, Brasil, Uruguai, Argentina e México (onde o casamento entre pessoas do mesmo sexo é legal em 14 dos 32 estados).