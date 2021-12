Nova diretoria e conselheiros do CRMV-RS tomam posse

A chapa - “Interior e Capital unidos na valorização da profissão”, eleita para o Conselho Regional de Medicina Veterinária do Rio Grande do Sul (CRMV-RS) no triênio 2021-2024, foi empossada em cerimônia nesta terça-feira (7), no auditório da Farsul. A diretoria executiva tem como presidente o médico veterinário Mauro Antonio Correa Moreira e é formada pela médica veterinária Regina Costamilan como vice-presidente, o médico veterinário e zootecnista Diego de Freitas Souto como secretário-geral, e o médico veterinário Volnei Antonio Weschenfelder como tesoureiro. Durante a cerimônia, em que também foram empossados os conselheiros efetivos e suplentes, a importância da representatividade do Interior marcou os discursos proferidos. “Pela primeira vez na história do CRMV-RS, uma chapa composta por representantes de todo o Estado toma posse e determinará as diretrizes a serem seguidas”, disse o presidente.