Papai Noel 'radical' visita o Hospital da Criança Santo Antônio

A magia do Natal tomou conta do Hospital da Criança Santo Antônio, da Santa Casa de Porto Alegre, na noite desta terça-feira (7). Tudo graças ao Papai Noel Radical do Sonho de Natal de Canela, que desceu de rapel pelas janelas e percorreu os corredores da instituição, levando alegria para as 140 crianças internadas. O bom velhinho e seus ajudantes interagiram com os pequenos, separados apenas pelo vidro da janela. A visita foi transmitida ao vivo pelas redes sociais da instituição e do projeto Sonho de Natal e exibida para os pacientes na TV dos quartos, permitindo que as crianças vivessem a experiência completa. A ação também contou com músicos, que embalaram as crianças ao som de clássicos natalinos.