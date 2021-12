Turismo espacial: Bilionário japonês embarca rumo à EEI

O bilionário japonês Yusaku Maezawa irá se aventurar em uma viagem a bordo da cápsula Soyuz de fabricação russa e lançar um foguete para o espaço sideral na madrugada desta quarta-feira (8). A decolagem partirá do cosmódromo da Rússia no Cazaquistão e está programado para atracar na Estação Espacial Internacional (EEI) seis horas após deixar a Terra. Junto com Maezawa na jornada de 12 dias na EEI, estarão o veterano cosmonauta russo Alexander Misurkin, que comandará a missão, e o assistente de produção do empresário, o cinegrafista Yozo Hirano, que irá capturar imagens do magnata do mundo da moda para publicação nas redes sociais. Maezawa e Hirano, novatos em voos espaciais, enfrentaram um regime de treinamento de três meses para a viagem. Esta missão, organizada pela Roscosmos em colaboração com a norte-americana Space Adventures, marca o retorno da Rússia à corrida no turismo espacial.