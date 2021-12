Dezembro Laranja: Congresso é iluminado em adesão à campanha de prevenção do câncer de pele

O Congresso Nacional foi iluminado de laranja nesta segunda-feira (6), em apoio à campanha nacional de prevenção ao câncer de pele. Chamada de Dezembro Laranja, a iniciativa foi criada em 2014 pela Sociedade Brasileira de Dermatologia (SBD) e tem como objetivos alertar a população sobre a importância do diagnóstico e do tratamento precoces, informar sobre as opções terapêuticas disponíveis e destacar os cuidados que devem ser incorporados à rotina diária. A mensagem central da campanha, neste ano, é “adicione mais fator de proteção ao seu verão!". O câncer de pele é o tipo de neoplasia mais incidente no Brasil, com cerca de 180 mil novos casos ao ano, segundo a SBD. Quando descoberta no início, a doença tem mais de 90% de chances de cura. O Congresso Nacional será iluminado de laranja novamente nas noites desta terça (7) e quarta-feira (8).