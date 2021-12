DMLU faz mutirão de limpeza após fortes chuvas em Porto Alegre

O Departamento Municipal de Limpeza Urbana (DMLU) realizou um mutirão de limpeza nesta segunda-feira (6) em Porto Alegre, após ocausar o transbordamento de arroios. A limpeza se concentrou na rua Ângelo Crivellaro, esquina com a rua Santa Isabel, nas imediações do arroio Mem de Sá, e na avenida Ipiranga, ao entorno do arroio Dilúvio, no bairro Jardim do Salso. No primeiro local, uma equipe de 20 garis recolheu mais de 12 toneladas de lixo; no segundo ponto, o DMLU operou com 20 trabalhadores que retiraram quatro toneladas de resíduos entre terra, lodo, madeira e plásticos. As chuvas causaram vários transtornos na cidade, gerando acúmulo de água, queda de postes e fio, além da falta de operação de semáforos em diversas regiões. De acordo com a Defesa Civil, foram registrados mais de 44 milímetros de chuva em 12h.