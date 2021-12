Pessoas em situação de rua recebem orientações e exames de tuberculose

Equipes das secretarias municipais de Saúde e Desenvolvimento Social de Porto Alegre realizaram, na manhã desta segunda-feira (6), uma ação com orientações médicas e exames de tuberculose para pessoas em situação de rua. A ação, realizada no Centro POP 1 (avenida João Pessoa, 2384), foi a primeira de uma série que ocorrerá nos outros dois centros POP da Capital. As equipes realizaram atividades lúdicas para tirar dúvidas e compartilhar conhecimentos e, após a interação, os participantes foram convidados a fazer o exame de baciloscopia para diagnóstico da doença e acesso a tratamento em casos positivos. Conforme apresentado em instrução operacional conjunta dos ministérios da Cidadania e Saúde, pessoas em situação de rua apresentam 56 vezes mais chances de adoecer por tuberculose, devido a vulnerabilidade social e as dificuldades de acesso aos direitos e de ações de cuidado integral à saúde.