Gurias Coloradas conquistam tri do Gauchão sobre o Grêmio

As Gurias Coloradas conquistaram o Campeonato Gaúcho Feminino na manhã deste domingo (5), na Arena Cruzeiro, em Cachoeirinha, em cima do Grêmio. O título veio após um grenal equilibrado e de grande protagonismo das goleiras Vivi e Lorena. Após empate de 1 a 1 no tempo regulamentar, com gol de Maiara, aos 8 minutos para o Grêmio e de Fabi Simões, de pênalti, aos 36, para o Inter, o jogo terminou em empate e foi para as penalidades máximas. O Internacional contou então com da ajuda da goleira Vivi, que defendeu as duas últimas cobranças de pênalti tricolores e garantiu que a taça fosse levada para o Beira-Rio, pelo placar de 4 a 3 nas penalidades. As Gurias Coloradas levaram o título com uma campanha invicta, com 65 gols marcados e apenas três sofridos, chegando ao tricampeonato gaúcho. Depois da decisão nas quatro linhas, as atletas receberam as devidas premiações (foto).