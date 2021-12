Shopping Pelotas recebe a primeira loja do Giraffas na região

A cidade de Pelotas recebeu a sua primeira loja do Giraffas. O cardápio variado com pratos, sanduíches, sobremesas, bebidas e opções para o happy hour é novidade na cidade Patrimônio Cultural Brasileiro conhecida por suas misturas de culturas, influências e cores. A 14ª loja que a marca abre no Estado está localizada no Shopping Pelotas O restaurante contará com 16 colaboradores e funcionará de segunda a sábado das 10h às 22h, e domingos e feriados das 11h às 22h.