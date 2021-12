Comitiva da UCS visita Torres para instalar campus no Litoral

Uma comitiva da Fundação Universidade de Caxias do Sul visitou a prefeitura de Torres e reforçou seu objetivo de instalar um campus no município. De acordo com o presidente da fundação, José Quadros dos Santos, a implantação do campus conta com apoio da comunidade e, juntamente com a prefeitura, já são examinados locais para a instalação. A meta de ampliar a presença em Torres, no Litoral Norte gaúcho, levou a comitiva ao município nesta sexta-feira (3). Santos, o procurador-geral, Rui Sanderson Bresolin, o diretor administrativo e financeiro, João Pereira Lima Filho, a gestora da UCS Torres, professora Débora Borges Thomas, o diretor da UCSfm, Sandro Padilha, e o gerente de Marketing, Daniel Alves, foram recebidos pelo prefeito municipal, Carlos Souza, e pelo secretário de Turismo, Fernando Nery.