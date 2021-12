Atração de Natal terá 'reprodução' da casa do Papai Noel em Porto Alegre

A Casa do Papai Noel, projeto que integra os eventos do Natal dos Encantos, promovidos pela prefeitura de Porto Alegre, será uma das atrações natalinas da Capital. A atração foi montada no Museu do Trabalho (Avenida dos Andradas, 230), em uma área de 200 m² do museu e conta com diversos enfeites natalinos que reproduzem o aconchego, conforto e beleza da residência do bom velhinho. O espaço estará aberto ao público a partir do próximo domingo (5) e funciona diariamente até 6 de janeiro, das 15h até as 20h. Nesta sexta (3), ocorre um coquetel no local que irá reunir os representantes dos patrocinadores do Natal dos Encantos. Além da Casa do Papai Noel, a prefeitura inaugura, em frente ao Paço Municipal, a Vila de Natal, com artesanatos produzidos pelas comunidades de Porto Alegre.