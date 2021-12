Agentes da Guarda Municipal concluem último curso de capacitação de 2021

O curso de capacitação e aperfeiçoamento da Guarda Municipal (GM) com o treinamento prático de arma de fogo foi concluído nesta quarta-feira (1°), em atividade realizada no estante de tiro da Academia de Polícia Militar, da Brigada Militar, no bairro Partenon de Porto Alegre. Ao todo, 26 guardas municipais integraram a última turma de conclusão do Programa de Treinamento Regular (PTR) e compõem os 235 agentes de segurança que foram capacitados ao longo do ano, divididos em 12 grupos. Foram realizadas provas de tiro, tempo e saque rápido, em alvos coloridos e humanóide. Além do teste final de tiro, os agentes de segurança também passaram por aulas de manuseio e limpeza do armamento e técnicas de algemação. O próximo Programa de Treinamento Regular será ministrado em março de 2022 e será direcionado para os 20 instrutores da Guarda Municipal, que serão responsáveis por aplicar os cursos aos agentes de segurança no próximo ano.