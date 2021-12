Ação em Pelotas faz alusão ao Dia Mundial de Luta contra a Aids

Na quarta-feira (1º), Dia Mundial de Luta contra a Aids, ocorreu uma ação de rua no Largo do Mercado Central, em Pelotas, com o objetivo de conscientizar a população sobre a doença e os métodos de prevenção ao vírus do HIV, que causa a Aids. A atividade fez parte da Semana da Diversidade de Pelotas e tem o apoio da Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Cultura (Secult). Uma estrutura inflável com dizeres "Saúde LGBT Pelotas" (foto) foi instalada no Largo para alertar acerca da conscientização em relação ao procedimento chamado “Profilaxia Pré-Exposição” (PrEP), que é um método de proteção à infecção pelo vírus do HIV. Testes rápidos de Infecções Sexualmente Transmissíveis (IST's) foram realizados no local. Autotestes que podem ser feitos em casa, e mostram o resultado em 20 minutos, também ficaram à disposição do público.