Josephine Baker se torna primeira mulher negra a integrar Panteão de Paris

Soldados franceses carregam um cenotáfio durante uma cerimônia dedicada a artista e ativista franco-americana Josephine Baker no Panteão Francês nesta terça-feira (30) (foto). Baker é a sexta mulher e a primeira mulher negra a integrar o monumento, que homenageia grandes figuras históricas francesas, como os filósofos Jean-Jacques Rousseau e Voltaire e o escritor Alexandre Dumas. A cerimônia foi presidida pelo presidente Emmanuel Macron e teve como foco não só a carreira de Baker como cantora, mas como símbolo de resistência para a comunidade negra e figura chave para o combate do nazismo e do fascismo. A pedido da família, o corpo da artista continua enterrado em Mônaco, local em que morreu, aos 68 anos, em 1975, vítima de hemorragia cerebral. No Panteão, foram colocados punhados de terra dos quatro locais em que a cantora viveu: St. Louis, Paris, Château des Milandes e Mônaco.