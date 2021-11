Teatro presta homenagem ao compositor Stephen Sondheim, morto aos 91 anos

Uma foto do compositor e letrista da Broadway Stephen Sondheim foi exibida entre flores na última sexta-feira (26) do lado de fora do Stephen Sondheim Theatre em Nova York (foto). Sondheim faleceu na sexta, aos 91 anos, em sua casa em Roxbury, no estado de Connecticut. A morte foi confirmada ao jornal The New York Times pelo advogado e amigo F. Richard Pappa, que a descreveu como repentina. Sondheim era considerado o maior compositor da história do teatro musical da Broadway e foi responsável por definir os padrões do gênero. O letrista criou grandes sucessos na segunda metade do século 20, tendo escrito clássicos como West Side Story, ao lado de Leonard Bernstein, e Gypsy. Ao longo de sua carreira, ganhou oito prêmios Tony - o mais prestigiado do teatro americano -, oito Grammys, um Pulitzer e um Oscar pela canção original Sooner or Later (I Always Get My Man), interpretada por Madonna no filme Dick Tracy.