Operação Uiara destrói 131 dragas que extraíam ouro ilegalmente do rio Madeira

Após três dias de incursões contra balsas clandestinas de garimpo ao longo do Rio Madeira, a Operação Uiara destruiu 131 dragas (foto), principal equipamento usado nas embarcações para buscar ouro. A operação foi feita por grupamentos táticos da Polícia Federal, Ibama e Marinha, que conduziram à delegacia da PF no Amazonas três pessoas que foram encontradas com porte de ouro. O trabalho foi realizado com apoio de equipes que seguiram em helicóptero e embarcações, a partir de Manaus (AM), percorrendo o trecho entre a capital e as áreas do Rio Madeira onde estavam as balsas que foram destruídas. Dando seguimento à operação, os agentes da PF devem recolher amostras de cabelo de moradores da região de Autazes nesta segunda-feira (29) para verificar se há alguma quantidade de mercúrio presente no organismo da população. O produto químico utilizado no processo de separação do ouro de demais substância é extremamente prejudicial à saúde e ao meio ambiente, fato que preocupa as autoridades locais.