Estação de reciclagem recebe resíduos na Orla do Guaíba

Foi lançado neste sábado (27) na Orla do Guaíba, em Porto Alegre, o Braskem Recicla. A estação de reciclagem e educação ambiental está localizada na Praça Júlio Mesquita, em frente à Usina do Gasômetro, e receberá todo tipo de resíduos. A iniciativa da Solos – startup baiana que desenvolve soluções inteligentes para a gestão de resíduos – com patrocínio da Braskem, também realizará coleta itinerante nos estabelecimentos da Orla. Para as crianças, serão oferecidos jogos interativos abordando a economia circular. A mobilização acontecerá até o dia 12 de dezembro, diariamente das 9h às 21h, e a meta é coletar 12 toneladas de resíduos e gerar R$ 20 mil em renda para a Associação de Catadores e Recicladores da Vila Chocolatão com a venda do material.