Formiga se despede da Seleção Brasileira Feminina de Futebol

Na noite de quinta-feira (25), a volante Formiga, 43, fez o seu último jogo pela Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Foram pouco mais de 20 minutos com a jogadora em campo, que entrou aos 31 do segundo tempo. Formiga recebeu várias homenagens (foto) após a vitória por 6 a 1 do Brasil contra a Índia, na Arena Amazônia, em Manaus, em jogo válido pelo Torneio Internacional de Futebol Feminino. Após a partida, a jogadora agradeceu o carinho dos torcedores, jogadoras e comissão técnica durante toda a sua carreira e prometeu continuar trabalhando pelo maior reconhecimento do futebol feminino. Ainda após o jogo, em entrevista ao SporTV, Formiga comemorou a presença da mãe, Dona Celeste, que pela primeira vez assistiu a um jogo da filha no estádio. Formiga se despede como a atleta, entre homens e mulheres, que mais vezes defendeu a seleção brasileira na história.