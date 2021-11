Manifestantes realizam ato em Londres contra política de imigração britânica

Manifestantes protestaram em Londres nesta quinta-feira (25) contra a política do governo britânico sobre imigração e controle de fronteiras. O ato ocorre após aem direção ao Reino Unido. O naufrágio é o maior desastre desse tipo na região desde que travessias em pequenos barcos começaram a crescer, há três anos. A Grã-Bretanha exigiu na quinta um "esforço internacional coordenado" em toda a Europa para impedir o contrabando de pessoas após o ocorrido. Neste ano, o canal da Mancha já causou atritos entre França e Reino Unido, separadas pela água do canal. Em setembro, a ministra do Interior do Reino Unido, Priti Patel, disse querer devolver à França os barcos que transportam migrantes. No entanto, o ministro do Interior francês, Gérald Darmanin, disse que "proteger vidas humanas no mar é uma prioridade".